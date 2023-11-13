13 ноября, 13:12
Фигурное катание

Мозер отреагировала на решение фигуристов Тарасовой и Морозова завершить карьеру

Спортсмены прошли большой путь, отметила тренер

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Карьера двукратных серебряных призеров Олимпийских игр Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в фигурном катании получилась насыщенной и успешной. Такое мнение ТАСС высказала бывший тренер спортивной пары Нина Мозер.

Об окончании карьеры Тарасовой и Морозова объявили в понедельник.

"Ребята молодцы: они прошли большой путь, завоевали множество медалей. Я рада, что их спортивная судьба сложилась успешно, дай бог им удачи в дальнейшем, пусть будут счастливы. Стоит ли им попробовать себя в качестве тренеров? Не знаю, это будет их выбор", - сказала Мозер.

Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год, они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в командных соревнованиях и выиграли серебро Олимпиады в Пекине в 2022 году в парном катании. 

Теги:
Фигурное катание
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