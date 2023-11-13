13 ноября, 13:28
Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала фигуристов Тарасову и Морозова очень профессиональной парой

Заслуженный тренер СССР отметила, что спортсмены продолжат работать в фигурном катании

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Серебряные призеры Олимпийских игр в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов были очень профессиональными спортсменами. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В понедельник Тарасова и Морозов объявили о завершении соревновательной карьеры.

"Завершила катание очень профессиональная пара, которая на протяжении многих лет входила в сборную, - сказала Тарасова. - Настоящая спортивная пара. Они дважды были серебряными призерами Олимпийских игр, катались очень долгое время и очень профессионально. Они решили, что для них так будет лучше, но они будут работать, они никуда не ушли, остаются в фигурном катании, с нами. Очень важно, чтобы профессионалы продолжали работать".

Тарасовой 28 лет, Морозову 31 год, в паре они выступали с 2012 года. Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр в командных (2018) и личных соревнованиях (2022), двукратными вице-чемпионами мира (2018, 2019), бронзовыми призерами мирового первенства (2017), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018). 

Теги:
Фигурное катание
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