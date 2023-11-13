13 ноября, 14:13
Киберспорт

Смит отметил высокий уровень киберспортивного турнира стран БРИКС в Москве

В турнире по Tekken 7 принимали участие по два игрока из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рад тому, что турнир в Москве среди стран БРИКС по игре Tekken 7 собрал много сильных спортсменов. Об этом Смит рассказал ТАСС.

Турнир среди стран БРИКС по Tekken 7 завершился в воскресенье. Победу одержал китаец Чэнь Жуолинь (XiaoChen), вторым стал россиянин Сергей Платов (Strong), третьим - Алексей Комиссаров (Higem).

"Радует, что на международном соревновании среди стран БРИКС по Tekken 7 собралось столько сильных спортсменов, - сказал Смит. - Киберспорт всегда был вне границ и за личное общение - этого курса ФКС России будет придерживаться и впредь. Поздравляю победителей турнира и надеюсь, что в следующем году российские игроки покажут лучшие результаты и возьмут золото".

Турнир в Москве проходил под эгидой Федерации компьютерного спорта России, призовой фонд соревнований составил 1,5 млн рублей. Участие в турнире принимали по два игрока из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России. 

Теги:
Киберспорт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация