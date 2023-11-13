Смит отметил высокий уровень киберспортивного турнира стран БРИКС в Москве

В турнире по Tekken 7 принимали участие по два игрока из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рад тому, что турнир в Москве среди стран БРИКС по игре Tekken 7 собрал много сильных спортсменов. Об этом Смит рассказал ТАСС.

Турнир среди стран БРИКС по Tekken 7 завершился в воскресенье. Победу одержал китаец Чэнь Жуолинь (XiaoChen), вторым стал россиянин Сергей Платов (Strong), третьим - Алексей Комиссаров (Higem).

"Радует, что на международном соревновании среди стран БРИКС по Tekken 7 собралось столько сильных спортсменов, - сказал Смит. - Киберспорт всегда был вне границ и за личное общение - этого курса ФКС России будет придерживаться и впредь. Поздравляю победителей турнира и надеюсь, что в следующем году российские игроки покажут лучшие результаты и возьмут золото".

Турнир в Москве проходил под эгидой Федерации компьютерного спорта России, призовой фонд соревнований составил 1,5 млн рублей. Участие в турнире принимали по два игрока из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России.