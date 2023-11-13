Зверев победил Алькараса в матче группового этапа Итогового турнира ATP

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 в пользу представителя Германии

ТАСС, 13 ноября. Представитель Германии Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса в матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 в пользу Зверева. Теннисисты выступают в Красной группе, в которую также попали россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев. Они проведут матч между собой позднее в понедельник. Алькарас потерпел третье поражение подряд, до этого испанец проиграл в третьем круге турнира в китайском Шанхае болгарину Григору Димитрову и в игре второго круга турнира серии "Мастерс" в Париже россиянину Роману Сафиуллину. Алькарас впервые в карьере проиграл три матча подряд на уровне ATP.

Теннисисты в седьмой раз встречались между собой, до этого на счету каждого из них было по три победы в очных матчах. Последняя их встреча состоялась в четвертьфинале Открытого чемпионата США в сентябре, где сильнее был испанский спортсмен.

Алькарасу 20 лет, на его счету 12 побед на турнирах под эгидой ATP, 6 из которых он одержал в 2023 году. Испанец дважды побеждал на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате США (2022) и на Уимблдоне (2023). Алькарас впервые выступает на Итоговом турнире ATP, в прошлом сезоне он пропустил соревнования из-за травмы.

26-летний Зверев располагается на седьмой позиции в мировом рейтинге, на его счету 21 титул ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпиона США 2020 года. На Олимпийских играх в Токио Зверев выиграл золотую медаль, победив в финале россиянина Карена Хачанова. Теннисист дважды побеждал на Итоговом турнире ATP (2018, 2021).

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).