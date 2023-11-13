13 ноября, 18:41
КХЛ

ЦСКА обыграл "Нефтехимик" и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Защитник "Нефтехимика" Евгений Кашников и нападающий ЦСКА Тахир Мингачев. Сергей Бобылев/ ТАСС
Защитник "Нефтехимика" Евгений Кашников и нападающий ЦСКА Тахир Мингачев
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на "ЦСКА-Арене" прошла в присутствии 3 668 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владислав Каменев (37-я минута) и Максим Мамин (37). У проигравших гол забил Наиль Якупов (8).

ЦСКА прервал серию из трех поражений, до этого команда уступила на своем льду тольяттинской "Ладе" (3:4), челябинскому "Трактору" (0:4) и омскому "Авангарду" (4:6). Московский клуб по итогам 29 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка. В следующей игре армейцы примут хабаровский "Амур" 15 ноября.

"Нефтехимик" потерпел третье поражение подряд, ранее команда проиграла дома московскому "Спартаку" (1:4) и на выезде уступила петербургскому СКА (2:4). Клуб располагается на девятой позиции Восточной конференции с 29 очками после 30 игр. Следующим соперником "Нефтехимика" также станет "Амур", с которым нижнекамская команда сыграет на своем льду 17 ноября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Динамо М

29

16

4

1

1

1

6

90-61

44

2

Спартак

30

19

1

0

1

2

7

109-80

43

3

Локомотив

29

17

1

0

1

1

9

74-58

38

4

Торпедо

30

16

2

0

1

1

10

90-69

38

5

ЦСКА

29

12

2

1

0

2

12

88-68

32

6

Динамо Мн

28

9

4

1

2

2

10

79-71

32

7

СКА

28

13

1

1

0

0

13

81-66

30

8

Северсталь

28

11

0

2

2

2

11

92-84

30

9

Сочи

30

10

1

1

0

2

16

77-109

26

10

Куньлунь РС

34

4

2

4

2

3

19

71-117

25

11

Витязь

30

5

2

2

2

2

17

58-105

22

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Лада

31

15

1

2

0

5

8

79-72

41

2

Металлург

30

15

2

1

2

2

8

94-79

40

3

Авангард

29

12

5

1

0

3

8

86-81

39

4

Ак Барс

29

13

5

0

0

2

9

86-69

38

5

Автомобилист

32

12

3

2

3

1

11

74-70

38

6

Салават Юлаев

29

16

1

0

0

1

11

80-55

35

7

Трактор

29

11

4

1

0

3

10

76-64

35

8

Амур

29

11

0

1

4

2

11

67-77

30

9

Нефтехимик

30

9

2

1

2

3

13

69-96

29

10

Сибирь

29

7

2

4

2

1

13

65-85

29

11

Барыс

31

5

1

3

2

5

15

72-95

25

12

Адмирал

27

4

2

1

3

2

15

58-83

19

  

Теги:
КХЛ
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