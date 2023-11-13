ЦСКА обыграл "Нефтехимик" и прервал серию из трех поражений в КХЛ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на "ЦСКА-Арене" прошла в присутствии 3 668 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владислав Каменев (37-я минута) и Максим Мамин (37). У проигравших гол забил Наиль Якупов (8).
ЦСКА прервал серию из трех поражений, до этого команда уступила на своем льду тольяттинской "Ладе" (3:4), челябинскому "Трактору" (0:4) и омскому "Авангарду" (4:6). Московский клуб по итогам 29 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка. В следующей игре армейцы примут хабаровский "Амур" 15 ноября.
"Нефтехимик" потерпел третье поражение подряд, ранее команда проиграла дома московскому "Спартаку" (1:4) и на выезде уступила петербургскому СКА (2:4). Клуб располагается на девятой позиции Восточной конференции с 29 очками после 30 игр. Следующим соперником "Нефтехимика" также станет "Амур", с которым нижнекамская команда сыграет на своем льду 17 ноября.
1
Динамо М
29
16
4
1
1
1
6
90-61
44
2
Спартак
30
19
1
0
1
2
7
109-80
43
3
Локомотив
29
17
1
0
1
1
9
74-58
38
4
Торпедо
30
16
2
0
1
1
10
90-69
38
5
ЦСКА
29
12
2
1
0
2
12
88-68
32
6
Динамо Мн
28
9
4
1
2
2
10
79-71
32
7
СКА
28
13
1
1
0
0
13
81-66
30
8
Северсталь
28
11
0
2
2
2
11
92-84
30
9
Сочи
30
10
1
1
0
2
16
77-109
26
10
Куньлунь РС
34
4
2
4
2
3
19
71-117
25
11
Витязь
30
5
2
2
2
2
17
58-105
22
1
Лада
31
15
1
2
0
5
8
79-72
41
2
Металлург
30
15
2
1
2
2
8
94-79
40
3
Авангард
29
12
5
1
0
3
8
86-81
39
4
Ак Барс
29
13
5
0
0
2
9
86-69
38
5
Автомобилист
32
12
3
2
3
1
11
74-70
38
6
Салават Юлаев
29
16
1
0
0
1
11
80-55
35
7
Трактор
29
11
4
1
0
3
10
76-64
35
8
Амур
29
11
0
1
4
2
11
67-77
30
9
Нефтехимик
30
9
2
1
2
3
13
69-96
29
10
Сибирь
29
7
2
4
2
1
13
65-85
29
11
Барыс
31
5
1
3
2
5
15
72-95
25
12
Адмирал
27
4
2
1
3
2
15
58-83
19