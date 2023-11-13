ЦСКА обыграл "Нефтехимик" и прервал серию из трех поражений в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 победил нижнекамский "Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на "ЦСКА-Арене" прошла в присутствии 3 668 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Владислав Каменев (37-я минута) и Максим Мамин (37). У проигравших гол забил Наиль Якупов (8).

ЦСКА прервал серию из трех поражений, до этого команда уступила на своем льду тольяттинской "Ладе" (3:4), челябинскому "Трактору" (0:4) и омскому "Авангарду" (4:6). Московский клуб по итогам 29 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка. В следующей игре армейцы примут хабаровский "Амур" 15 ноября.

"Нефтехимик" потерпел третье поражение подряд, ранее команда проиграла дома московскому "Спартаку" (1:4) и на выезде уступила петербургскому СКА (2:4). Клуб располагается на девятой позиции Восточной конференции с 29 очками после 30 игр. Следующим соперником "Нефтехимика" также станет "Амур", с которым нижнекамская команда сыграет на своем льду 17 ноября.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Динамо М 29 16 4 1 1 1 6 90-61 44 2 Спартак 30 19 1 0 1 2 7 109-80 43 3 Локомотив 29 17 1 0 1 1 9 74-58 38 4 Торпедо 30 16 2 0 1 1 10 90-69 38 5 ЦСКА 29 12 2 1 0 2 12 88-68 32 6 Динамо Мн 28 9 4 1 2 2 10 79-71 32 7 СКА 28 13 1 1 0 0 13 81-66 30 8 Северсталь 28 11 0 2 2 2 11 92-84 30 9 Сочи 30 10 1 1 0 2 16 77-109 26 10 Куньлунь РС 34 4 2 4 2 3 19 71-117 25 11 Витязь 30 5 2 2 2 2 17 58-105 22