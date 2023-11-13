Специалист возглавил команду из Суботицы в июне

ТАСС, 13 ноября. Россиянин Александр Кержаков покинул пост главного тренера сербского футбольного клуба "Спартак" из Суботицы. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

"Александр Кержаков больше не тренер "Спартака". На состоявшейся сегодня встрече клуб и наставник расторгли договор и расстались в дружеском тоне, чтобы найти выход из кризиса, так как изменение в тренерском штабе на данный момент является лучшим решением для команды. "Спартак" благодарит Александра Кержакова за сотрудничество", - говорится в сообщении.

Кержакову 40 лет, он возглавил "Спартак" в июне, подписав контракт на один сезон с опцией продления еще на один год. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала 5 побед, потерпела 9 поражений и 1 раз сыграла вничью. В турнирной таблице чемпионата Сербии "Спартак" занимает 11-е место, набрав 16 очков по итогам 14 туров. На данный момент клуб не может победить в четырех матчах национального первенства подряд.

До "Спартака" Кержаков возглавлял кипрский клуб "Кармиотисса", который он тренировал с 8 февраля по 1 апреля нынешнего года. В России специалист работал в клубе "Пари Нижний Новгород", который в сезоне-2021/22 занял 11-е место в чемпионате России, также он возглавлял томскую "Томь". В период игровой карьеры Кержаков выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". Вместе с "Зенитом" футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, двукратным обладателем суперкубка страны. В составе "Севильи" россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка Испании и суперкубка страны.