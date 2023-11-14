"Колорадо" обыграл "Сиэтл" в матче НХЛ. Ничушкин забросил третью шайбу в сезоне

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Колорадо"

ТАСС, 14 ноября. "Колорадо" в гостях со счетом 5:1 победил "Сиэтл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Колорадо" шайбы забросили Микко Рантанен (33-я минута), Росс Колтон (35), Кэйл Макар (45), Джонатан Друэн (50), Валерий Ничушкин (57). У "Сиэтла" отличился Брэндон Танев (7).

Ничушкин забросил третью шайбу в текущем сезоне. Также у российского нападающего шесть результативных передач в 14 играх. Голкипер "Колорадо" Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков по воротам и стал третьей звездой матча.

"Колорадо" занимает второе место в Центральном дивизионе с 18 очками после 14 матчей. "Сиэтл" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе с 13 очками после 16 встреч. В следующем матче "Колорадо" примет "Анахайм" утром 16 ноября по московскому времени, "Сиэтл" в этот же день на выезде сыграет с "Эдмонтоном".