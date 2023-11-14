14 ноября, 05:54
НХЛ

"Колорадо" обыграл "Сиэтл" в матче НХЛ. Ничушкин забросил третью шайбу в сезоне

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Колорадо"

ТАСС, 14 ноября. "Колорадо" в гостях со счетом 5:1 победил "Сиэтл" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Колорадо" шайбы забросили Микко Рантанен (33-я минута), Росс Колтон (35), Кэйл Макар (45), Джонатан Друэн (50), Валерий Ничушкин (57). У "Сиэтла" отличился Брэндон Танев (7).

Ничушкин забросил третью шайбу в текущем сезоне. Также у российского нападающего шесть результативных передач в 14 играх. Голкипер "Колорадо" Александр Георгиев отразил 18 из 19 бросков по воротам и стал третьей звездой матча.

"Колорадо" занимает второе место в Центральном дивизионе с 18 очками после 14 матчей. "Сиэтл" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе с 13 очками после 16 встреч. В следующем матче "Колорадо" примет "Анахайм" утром 16 ноября по московскому времени, "Сиэтл" в этот же день на выезде сыграет с "Эдмонтоном". 

Теги:
НХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация