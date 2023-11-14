Федерация футбола Эритреи сняла сборную страны с отбора на чемпионат мира

По информации источника, таким образом в стране хотят предотвратить возможный побег футболистов за границу

ТАСС, 14 ноября. Национальная федерация футбола Эритреи сняла мужскую сборную команду страны с отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года из-за опасения, что игроки могут попросить политического убежища во время поездок за рубеж. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Информацию о желании федерации предотвратить возможный побег игроков за границу подтвердили The Guardian несколько источников, близких к команде. По статистике, которую приводит газета, с 2009 года более 60 игроков сборной Эритреи попросили политического убежища в других государствах.

Сборная Эритреи должна была выступить в группе E квалификации вместе с командами Марокко, Замбии, Конго, Танзании и Нигера. Победители каждой из девяти групп выходят на чемпионат мира 2026 года напрямую. Четыре команды, занявшие вторые места в своих группах, попадают во второй раунд квалификации. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и станет первым, в котором примут участие 48 команд.