Футболист Дзюба пожелал удачи участникам "Игр будущего"

Нападающий "Локомотива" горд, что турнир такого формата пройдет Россия

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артем Дзюба испытывает гордость от того, что в России пройдет международный турнир "Игры будущего", и пожелал удачи всем спортсменам, которые будут принимать в нем участие. Об этом он заявил во время церемонии празднования 100 дней до начала "Игр будущего" на форуме-выставке "Россия".

"Я горд, что турнир такого формата пройдет в нашей стране, то, что ребята будут соревноваться на международной арене, дорогого стоит. Мы сами часто играем в спортивные симуляторы, это интересное времяпровождение. Я хочу пожелать всем спортсменам удачи, я буду отдельно болеть за ребят из "Локомотива" (команда примет участие в турнире по фиджитал-футболу на "Играх будущего" - прим. ТАСС)", - сказал Дзюба.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.