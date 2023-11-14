14 ноября, 09:16
Международная выставка-форум "Россия"

Футболист Дзюба пожелал удачи участникам "Игр будущего"

Нападающий "Локомотива" горд, что турнир такого формата пройдет Россия

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артем Дзюба испытывает гордость от того, что в России пройдет международный турнир "Игры будущего", и пожелал удачи всем спортсменам, которые будут принимать в нем участие. Об этом он заявил во время церемонии празднования 100 дней до начала "Игр будущего" на форуме-выставке "Россия".

"Я горд, что турнир такого формата пройдет в нашей стране, то, что ребята будут соревноваться на международной арене, дорогого стоит. Мы сами часто играем в спортивные симуляторы, это интересное времяпровождение. Я хочу пожелать всем спортсменам удачи, я буду отдельно болеть за ребят из "Локомотива" (команда примет участие в турнире по фиджитал-футболу на "Играх будущего" - прим. ТАСС)", - сказал Дзюба.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. 

Теги:
Дзюба, Артем СергеевичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация