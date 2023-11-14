Фазель назвал отличной идеей проведение турнира по хоккею 3х3 на "Играх будущего"

Глава судейского экспертного комитета Континентальной хоккейной лиги отметил, что с нетерпением ждет начала соревнований

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Проведение соревнований по хоккею 3x3 на "Играх будущего" в Казани является отличной идеей. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент Международной федерации хоккея, глава судейского экспертного комитета Континентальной хоккейной лиги швейцарец Рене Фазель на выставке-форуме "Россия" в Москве.

"Думаю, это отличная идея в плане хоккея на этих играх. Немало людей играют в [симулятор] НХЛ, и было бы интересно сыграть на компьютере, а потом вернуться на маленький лед. Я с нетерпением жду такого соревнования", - сказал Фазель.

"3х3 - это новый путь в хоккее. Мне не нравится видеть матчи 3х3 на больших площадках, потому что после пяти минут хоккеисты реально устают. Я предпочитаю, чтобы они играли на маленькой площадке, и мы увидим, как это будет работать в Казани", - добавил он.

"Игры будущего" будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

"Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года. Одной из дисциплин будет фиджитал-хоккей, соревнования по которому состоят из двух этапов. Сначала команды играют друг против друга в хоккейном симуляторе, после чего перемещаются на ледовую площадку и соревнуются в формате 3х3. Счет двух этапов суммируется, в случае ничьей победитель определяется в серии буллитов.