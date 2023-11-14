Тренер молодежной сборной России по футболу оценил игру команды против бразильцев

В октябре российские игроки провели четыре матча против бразильских команд, одержав две победы и дважды сыграв вничью

НОВОГОРСК /Московская область/, 14 ноября. /ТАСС/. Футболисты молодежной сборной России на сборах в Бразилии показали, что могут составлять конкуренцию бразильским игрокам. Такое мнение журналистам высказал главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров.

"Положительные моменты заключаются в том, что мы показали, что можем составлять конкуренцию бразильцам. Некоторые игроки хорошо проявили себя, как [Александр] Кокшаров, мы не знали, что от него ждать, брали с листа. Мы смотрелись неплохо как команда, это для нас хороший показатель, так как сборная - это история про то, как люди могут быстро объединить усилия для достижения определенного результата", - сказал Шабаров.

"Что касается следующих соперников, то переговоров много, но это текущая работа, смысла говорить об этом пока нет, так как нет стопроцентного решения. Чем выше по уровню соперник, тем больше мы получаем информации о наших игроках и уверенности в том, что наши футболисты не так уж и плохи, как нам иногда вам кажется", - добавил специалист.

Российская команда провела в октябре в Бразилии четыре матча против бразильских команд, составленных из игроков не старше 20 лет, одержала две победы и дважды сыграла вничью.

Во вторник молодежная сборная провела в Новогорске открытую тренировку перед матчами против сверстников из Белоруссии (15 ноября) и минского "Динамо" (19 ноября). "Задачи перед нами стоят все те же - получение опыта международных матчей и сыгранности состава на перспективу. Времени после матчей с бразильцами прошло не так много, поэтому состав не изменился, но было четыре замены. У нас немного затемпературил Матвей Кисляк, но все остальные в полной готовности", - рассказал Шабаров.

"Конечно, для нас важно взять реванш, поражение летом было для нас неприятным моментом, мы хотим реабилитироваться. Будут две игры, одни будут брать реванш у нас, а мы у другой команды. Игры одинаковыми не будут, потому что будут разные составы, но уровень соперников будет сопоставимым", - заключил главный тренер молодежной сборной.