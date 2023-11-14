Янчук отметил надежную оборону теннисиста Медведева в матче против Рублева

Заслуженный тренер России заявил, что первый матч группового этапа Итогового турнира не был принципиальным

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев выстроил очень крепкую и надежную оборону в матче первого тура группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против соотечественника Андрея Рублева. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча прошла 13 ноября и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Медведева. Теннисисты выступают в Красной группе, ранее в ней представитель Германии Александр Зверев одолел испанца Карлоса Алькараса - 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. В среду Медведев сыграет против Зверева, Рублев - против Алькараса.

"Этот матч не был принципиальным, потому что это первый тур, кто-то все равно должен был выиграть, а время на исправление турнирного положения еще осталось. Важно хорошо отыграть два следующих матча. Рублеву нужно было очень точно атаковать, что у него не получалось, ему приходилось много рисковать. Медведев поставил типичную для себя очень крепкую оборону, играл очень надежно и стабильно, был очень спокоен и уверен в себе, а Рублев, скорее всего, перегорел", - сказал Янчук.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).