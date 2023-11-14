14 ноября, 15:07
Футбол в России

В "Локомотиве" опровергли информацию о драке между футболистами Дзюбой и Пиняевым

В клубе отметили, что все возникающие вопросы обсуждаются внутри клуба

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Информация о драке нападающего московского футбольного клуба "Локомотив" Артема Дзюбы с партнером по команде полузащитником Сергеем Пиняевым не является правдой. Об этом сообщила пресс-служба "Локомотива".

Во вторник журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что Дзюба и Пиняев подрались в раздевалке после матча чемпионата России с московским "Спартаком", который прошел 5 ноября и завершился со счетом 1:1.

"Слухи, которые распространяются посредством частных телеграм-каналов, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание, - говорится в сообщении. - Наши настоящие болельщики, которые наблюдают за матчами "Локомотива", объективно видят характер и сплоченность нашей команды, проявленные, в частности, в последнем победном матче с "Ахматом". Поэтому выводы о качестве подобных публикаций вполне можно сделать самостоятельно".

В клубе отметили, что среди игроков и тренеров нет равнодушных, а команда стремится добиваться поставленных целей вместе. 

Теги:
Российский футбол
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