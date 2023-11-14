14 ноября, 15:35
Футбол в Италии

Руди Гарсия покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи"

Руди Гарсия. EPA-EFE/ MASSIMO PICA
Руди Гарсия
© EPA-EFE/ MASSIMO PICA

Француз работал в команде из Неаполя с июня

ТАСС, 14 ноября. Руководство итальянского футбольного клуба "Наполи" приняло решение расстаться с французским тренером Руди Гарсией. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новым главным тренером "Наполи" назначен 62-летний Вальтер Мадзарри, который возглавлял команду с 2009 по 2013 год. Последним клубом итальянского специалиста был "Кальяри", который он покинул в конце сезона-2021/22.

Гарсии 59 лет, он возглавил "Наполи" в июне нынешнего года. Под его руководством команда провела 16 матчей, в которых одержала 8 побед, потерпела 4 поражения и 4 раза сыграла вничью. В прошлом сезоне "Наполи" впервые с 1990 года стал чемпионом Италии. Командой руководил бывший тренер петербургского "Зенита" Лучано Спаллетти, который сейчас тренирует сборную Италии.

Ранее Гарсия возглавлял французские "Сент-Этьен", "Дижон", "Ле-Ман", "Лилль", "Марсель" и "Лион", в Италии он работал с "Ромой". В апреле 2023 года французский специалист покинул пост главного тренера клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

"Наполи" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. По итогам 12 туров команда набрала 21 очко. Следующий матч футболисты неаполитанского клуба проведут 25 ноября в рамках чемпионата Италии на выезде против "Аталанты". 

Теги:
Футбол в Италии
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