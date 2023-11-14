В УЕФА рассматривают вариант с приглашением "Аль-Насра" в Лигу чемпионов в сезоне-2024/25

За команду с конца 2022 года за клуб выступает португальский нападающий Криштиану Роналду

ТАСС, 14 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность приглашения клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии принять участие в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25. Об этом сообщил журналист Али Аль-Харби на своей странице в X (ранее - Twitter).

"УЕФА намерен направить приглашение клубу "Аль-Наср" для участия в Лиге чемпионов в 2024 году, поскольку он является одним из трех самых популярных футбольных клубов и имеет большую популярность на европейском континенте", - написал он.

С декабря 2022 года за клуб выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. Контракт пятикратного обладателя "Золотого мяча" рассчитан до 30 июня 2025 года.