14 ноября, 20:00
Лига чемпионов

В УЕФА рассматривают вариант с приглашением "Аль-Насра" в Лигу чемпионов в сезоне-2024/25

Игроки "Аль-Насра". EPA-EFE/ JIJI PRESS
Игроки "Аль-Насра"
© EPA-EFE/ JIJI PRESS

За команду с конца 2022 года за клуб выступает португальский нападающий Криштиану Роналду

ТАСС, 14 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность приглашения клуба "Аль-Наср" из Саудовской Аравии принять участие в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25. Об этом сообщил журналист Али Аль-Харби на своей странице в X (ранее - Twitter).

"УЕФА намерен направить приглашение клубу "Аль-Наср" для участия в Лиге чемпионов в 2024 году, поскольку он является одним из трех самых популярных футбольных клубов и имеет большую популярность на европейском континенте", - написал он.

С декабря 2022 года за клуб выступает португальский нападающий Криштиану Роналду. Контракт пятикратного обладателя "Золотого мяча" рассчитан до 30 июня 2025 года. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация