15 ноября, 05:33
КХЛ

Порядин заявил, что после попадания в состав "России-25" он пока сосредоточен на играх КХЛ

Нападающий отметил, что всегда приятно играть за национальную команду

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Попадание в расширенный список национальной команды "Россия-25" для участия в Кубке Первого канала является большой честью, но пока важно сосредоточиться на оставшихся до конца месяца играх Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Спартака" Павел Порядин.

Форвард вместе с партнерами по тройке Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым, а также защитником Егором Савиковым вошел в расширенный состав национальной команды на Кубок Первого канала. "Спартаку" до перерыва в декабре осталось провести 10 матчей.

"Вызов всегда приятен. Но до турнира еще около месяца, поэтому мы концентрируемся на играх, - сказал Порядин. - Для любого игрока, кого вызывают туда, кто бы ни был соперником, это честь выходить на лед".

"Эмоции положительные, поздравили уже первыми друзья и родственники. Но это пока расширенный состав, хотя всегда приятно играть за сборную", - отметил Савиков.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. 

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КХЛ
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