В Абхазии умер мировой рекордсмен, советский тяжелоатлет Руслан Таркил

Ему было 73 года

СУХУМ, 15 ноября. /ТАСС/. Мастер спорта международного класса, бывший рекордсмен СССР и мира среди юниоров в весовой категории до 90 кг Руслан Таркил умер в возрасте 73 лет в Абхазии. Об этом сообщает госкомитет республики по делам молодежи и спорта (Госкомспорт).

"Не стало мастера спорта международного класса, абсолютного чемпиона СССР по тяжелой атлетике, рекордсмена Советского союза и мира, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" (Честь и слава) III степени, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона - Руслана Расимовича Таркила. На его победах было воспитано не одно поколение абхазских тяжелоатлетов. Это большая утрата для всего спортивного сообщества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Руслан Таркил "останется примером для подражания, образцом мужества, стойкости и жизнелюбия". Госкомспорт выразил искренние соболезнования семье, близким и друзьям Руслана Таркила.