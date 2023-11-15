15 ноября, 10:10
Фигурное катание

Омск будет претендовать на проведение чемпионата России по фигурному катанию в 2024 году

Второй этап Гран-при России "Сердце Сибири" и всероссийские соревнования среди юниоров стали для города первыми за 40 лет масштабными турнирами, отметил губернатор Омской области

ОМСК, 15 ноября. /ТАСС/. Второй этап Гран-при России по фигурному катанию в Омске показал, что город имеет все необходимое для проведения таких масштабных соревнований. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, Омск подаст заявку на проведение в 2024 году чемпионата России.

"С президентом Федерации фигурного катания на коньках России Антоном Сихарулидзе и генеральным директором федерации Александром Коганом обсудили возможность ежегодного проведения в Омске одного из этапов Гран-при России и всероссийских юниорских соревнований, а также приняли решение, что Омск до апреля следующего года подает заявку и будет претендовать на проведение чемпионата России в декабре 2024 года", - написал губернатор.

Он отметил, что прошедшие в Омске второй этап Гран-при России "Сердце Сибири" и всероссийские соревнования среди юниоров стали для города первыми за 40 лет масштабными турнирами по этому виду спорта. "Слышал много восторженных отзывов от зрителей и спортсменов, и, конечно, наша задача, чтобы как можно больше подобных масштабных мероприятий проходило именно у нас. Для этого в регионе есть все необходимое - отличная арена, новые гостиницы и благодарные зрители", - подчеркнул Хоценко.

Ранее Коган рассказал журналистам, что второй этап Гран-при России, который проходил 21-22 октября на омской "G-Drive-Арене", побил рекорд по количеству зрителей. Мероприятие посетили 18 тыс. человек. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация