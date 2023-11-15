Омск будет претендовать на проведение чемпионата России по фигурному катанию в 2024 году

Второй этап Гран-при России "Сердце Сибири" и всероссийские соревнования среди юниоров стали для города первыми за 40 лет масштабными турнирами, отметил губернатор Омской области

ОМСК, 15 ноября. /ТАСС/. Второй этап Гран-при России по фигурному катанию в Омске показал, что город имеет все необходимое для проведения таких масштабных соревнований. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко, Омск подаст заявку на проведение в 2024 году чемпионата России.

"С президентом Федерации фигурного катания на коньках России Антоном Сихарулидзе и генеральным директором федерации Александром Коганом обсудили возможность ежегодного проведения в Омске одного из этапов Гран-при России и всероссийских юниорских соревнований, а также приняли решение, что Омск до апреля следующего года подает заявку и будет претендовать на проведение чемпионата России в декабре 2024 года", - написал губернатор.

Он отметил, что прошедшие в Омске второй этап Гран-при России "Сердце Сибири" и всероссийские соревнования среди юниоров стали для города первыми за 40 лет масштабными турнирами по этому виду спорта. "Слышал много восторженных отзывов от зрителей и спортсменов, и, конечно, наша задача, чтобы как можно больше подобных масштабных мероприятий проходило именно у нас. Для этого в регионе есть все необходимое - отличная арена, новые гостиницы и благодарные зрители", - подчеркнул Хоценко.

Ранее Коган рассказал журналистам, что второй этап Гран-при России, который проходил 21-22 октября на омской "G-Drive-Арене", побил рекорд по количеству зрителей. Мероприятие посетили 18 тыс. человек.