"Салават Юлаев" отправил заявление в полицию в связи с допинговым делом в "Толпаре"

Клубу не удалось установить виновных лиц, причастных к этому делу

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Уфимский клуб "Салават Юлаев" отправил заявление в полицию в связи с ситуацией с допингом в команде Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Об этом ТАСС сообщил гендиректор уфимского клуба Ринат Баширов.

Ранее гендиректор в интервью "Чемпионату" сообщил, что клубу не удалось установить виновных лиц, причастных к этому делу.

"По этому делу мы обратились с заявлением в полицию", - сказал Баширов.

7 апреля пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи игроков "Толпара" был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. 25 августа телеграм-канал Baza сообщил, что семь игроков "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. В пресс-службе "Салавата Юлаева", в систему которого входит "Толпар", сообщили ТАСС, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков.