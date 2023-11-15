15 ноября, 11:19
Сборные по футболу

Кафанов заявил, что голкипером сборной России в матче против команды Кубы будет Сафонов

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов. Сергей Бобылев/ ТАСС
Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Игра пройдет 20 ноября

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 ноября. /ТАСС/. Ворота сборной России по футболу в товарищеском матче против команды Кубы будет защищать голкипер Матвей Сафонов. Об этом журналистам заявил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

"Провели всего две тренировки, первая была восстановительной, сегодня более цельная, - сказал Кафанов. - Все будет зависеть от разных факторов, в том числе замен. Если будет ограничено [количество замен], то один вратарь сыграет. Если нет, то будет два вратаря. Скорее всего, сыграет Матвей Сафонов, он на данный момент является первым номером".

Матч сборной России против команды Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде. 

© Информационное агентство ТАСС
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