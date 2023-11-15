Кафанов заявил, что голкипером сборной России в матче против команды Кубы будет Сафонов

Игра пройдет 20 ноября

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 ноября. /ТАСС/. Ворота сборной России по футболу в товарищеском матче против команды Кубы будет защищать голкипер Матвей Сафонов. Об этом журналистам заявил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

"Провели всего две тренировки, первая была восстановительной, сегодня более цельная, - сказал Кафанов. - Все будет зависеть от разных факторов, в том числе замен. Если будет ограничено [количество замен], то один вратарь сыграет. Если нет, то будет два вратаря. Скорее всего, сыграет Матвей Сафонов, он на данный момент является первым номером".

Матч сборной России против команды Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде.