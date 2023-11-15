15 ноября, 12:03
Сборные по футболу

Матч сборных России и Кубы пойдет в рейтинг ФИФА

Открытая тренировка сборной России по футболу перед матчем против команды Кубы в Волгограде
© Даниил Сорокин/ ТАСС

Игра пойдет 20 ноября в Волгограде

НОВОГОРСК /Московская область/, 15 ноября. /ТАСС/. Товарищеский матч сборных России и Кубы будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"В матче будет шесть замен, значит, матч должен идти в рейтинг ФИФА", - сказал Карпин.

Матч сборной России против команды Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. В 2023 году сборная России провела товарищеские матчи с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). 

© Информационное агентство ТАСС
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