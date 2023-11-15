Тарпищев назвал рекомендацией письмо МОК, предостерегающее от участия в Играх дружбы

Окончательное решение по участию в соревнованиях будут принимать спортивные федерации, подчеркнул глава Федерации тенниса России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Решение о возможности участия в Играх дружбы атлетов разных стран, представляющих тот или иной вид спорта, будут принимать международные федерации, письмо Международного олимпийского комитета (МОК) носит рекомендательный характер. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации тенниса России и член МОК Шамиль Тарпищев.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

"Это рекомендации, окончательное решение принимают федерации, - отметил Тарпищев. - В качестве примера хочу привести теннис, где россияне играют на международных стартах".

Президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин отмечал, что Игры БРИКС и Всемирные игры дружбы не являются политизированными соревнованиями и не направлены против МОК.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов на международные соревнования исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК запретили России и Белоруссии проводить международные соревнования по олимпийским видам спорта на территории стран.