В Паралимпийском комитете России назвали несправедливыми критерии допуска на Игры в Париже

Паралимпийскому комитету России разрешено заявлять на соревнования лицензированных российских спортсменов в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Критерии допуска российских спортсменов на Паралимпиаду в Париже являются несправедливыми и ставят их в неравное положение по отношению с атлетами из других стран. Об этом говорится в заявлении Паралимпийского комитета России (ПКР), опубликованном пресс-службой организации.

"В соответствии с регламентом Паралимпийскому комитету России разрешено заявлять на соревнования лицензированных российских спортсменов в нейтральном статусе и только в рамках личного зачета. Членам исполкома ПКР не разрешается присутствовать на соревнованиях в любом качестве, в том числе вспомогательного персонала, что в значительной мере затруднит решение организационных вопросов, возникающих непосредственно во время участия команды в соревнованиях. Данный регламент является несправедливым по отношению к российским спортсменам и ставит их в неравное положение по сравнению со спортсменами из других стран", - говорится в сообщении.

В ПКР отметили, что направили запросы в международные федерации для уточнения критериев участия нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала в квалификационных отборочных соревнованиях на Паралимпиаду 2024 года в Париже.

Ранее президент ПКР Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (МПК) в критериях допуска не стал принуждать российских паралимпийцев осуждать СВО.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета в Бахрейне приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия международных соревнованиях, в том числе в Паралимпийских играх в Париже, в нейтральном статусе. Позднее Рожков заявил, что в Паралимпиаде смогут принять участие около 300 российских спортсменов.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР. В декабре ПКР направил в апелляционный трибунал жалобу на данное решение, которая была удовлетворена.