Футболисты молодежной сборной России обыграли белорусов в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу российской команды

ТАСС, 15 ноября. Молодежная сборная России по футболу (игроки не старше 21 года) обыграли сверстников из Белоруссии со счетом 3:1 в товарищеском матче. Встреча прошла в Гомеле.

В составе победителей голы забили Александр Кокшаров (45-я, 65-я минуты) и Дмитрий Кучугура (67). У белорусов отличился Артем Шуманский (77, с пенальти).

Встреча прошла в рамках учебно-тренировочного сбора российской команды, который проходит с 11 по 19 ноября. Российская сборная также проведет товарищескую игру с основной командой минского "Динамо", матч пройдет 19 ноября в Минске и начнется в 12:00 мск.