15 ноября, 18:56
Летние олимпийские виды спорта

Минспорт Украины подготовил список спортсменов, скрывающихся от мобилизации за рубежом

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик. EPA-EFE/ VLASTIMIL VACEK
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик
© EPA-EFE/ VLASTIMIL VACEK

В список попали 304 человека, в том числе 4 футболиста сборной Украины

ТАСС, 15 ноября. Министерство молодежи и спорта Украины подготовило список спортсменов, оставшихся за рубежом несмотря на предписание вернуться в страну. Об этом сообщает портал Sport.ua.

По информации источника, в список попали 304 спортсмена. В их число вошли четыре футболиста сборной страны: Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Артем Довбик ("Жирона", Испания) и Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия).

В октябре футболист украинского "Шахтера" Александр Роспутько не вернулся в расположение клуба после матча группового этапа юношеской Лиги чемпионов против бельгийского "Антверпена". 14 ноября украинец Артур Билан покинул расположение национальной сборной по спортивной рыбалке, чтобы остаться в Европе. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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