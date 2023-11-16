16 ноября, 01:17
Керлинг

В Красноярске стартовал фестиваль керлинга

В мероприятии примут участие более 200 человек из 10 стран

КРАСНОЯРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Более 200 человек из 10 стран собрались в Красноярске для участия в первом международном фестивале "Кубок президента Федерации керлинга Красноярского края", который пройдет с 16 по 19 ноября. Об этом ТАСС сообщили в федерации керлинга региона.

"Впервые в Красноярске пройдет международный фестиваль "Кубок президента Федерации керлинга Красноярского края". Он проходит с 16 по 19 ноября на спортивных объектах Красноярского колледжа олимпийского резерва. В мероприятии примут участие более 200 человек из 10 стран. <…> В составе команд есть представители Ямайки, Венесуэлы, Китайской Народной Республики, Гонконга, Египта, Киргизии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России", - отметили в федерации.

По данным организаторов, Россию представят участники из 14 регионов страны. "В Красноярск для участия в соревнованиях прибыли именитые спортсмены - три состава мужской сборной России. Скипы команд: Александр Еремин, Дмитрий Миронов, Алексей Тимофеев, тренер команд Александр Козырев. Всего в мужских состязаниях примут участие девять команд", - отметили организаторы.

Соревнования по керлингу в рамках фестиваля пройдут по семи дисциплинам, включая напольный керлинг, дисциплину "соло" и инклюзивный керлинг. "Также в рамках фестиваля состоится всероссийский семинар - совещание руководителей органов физической культуры и спорта, спортивных организаций, развивающих керлинг", - уточнили в федерации. 

Теги:
РоссияКерлингКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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