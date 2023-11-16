16 ноября, 06:46
Итоговый турнир ATP

Тарпищев оценил шансы Медведева на победу на Итоговом турнире ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Сергей Савостьянов/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Ранее россиянин обеспечил себе участие в полуфинале соревнований

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев имеет хорошие шансы на победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Медведев обеспечил себе место в полуфинале соревнований благодаря победам над соотечественником Андреем Рублевым и Александром Зверевым из Германии на групповом этапе.

"Очень быстрый корт, поэтому все зависит от подачи. Реально по качеству игры Медведев одержал победу очень здорово, поэтому шансы есть", - сказал Тарпищев.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является первая ракетка мира серб Новак Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Итоговый турнир ATP
© Информационное агентство ТАСС
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