16 ноября, 07:11
Итоговый турнир ATP

Тарпищев считает, что Рублев неудачно выступил на Итоговом турнире из-за усталости

Андрей Рублев. EPA-EFE/ ALESSANDRO DI MARCO
Андрей Рублев
© EPA-EFE/ ALESSANDRO DI MARCO

Россиянин на турнире уступил испанцу Карлосу Алькарасу и соотечественнику Даниилу Медведеву

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Андрей Рублев неудачно выступил на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) из-за усталости. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В среду Рублев уступил испанцу Карлосу Алькарасу в матче группового этапа - 5:7, 2:6. В первом туре Рублев проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву (4:6, 2:6), Алькарас уступил представителю Германии Александру Звереву (7:6 (7:3), 3:6, 4:6). Таким образом, Рублев потерял шансы на выход из группы.

"До начала турнира я считал, что Рублев на ходу, но оказалось, что по нервной системе он переиграл - возможно, устал от большого количества турниров. Был не в оптимальном морально-психологическом состоянии, - сказал Тарпищев. - У Андрея не было терпения, которое ему присуще. Но со Зверевым он последнее время играл удачно, и может получиться, что займет третье место в группе".

В заключительном туре 17 ноября Рублев сыграет со Зверевым, Алькарас встретится с Медведевым. 

Теги:
Итоговый турнир ATPТарпищев, Шамиль АнвяровичРублев, Андрей Андреевич
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