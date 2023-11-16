Алексей Швед сравнил лимиты на легионеров в баскетбольных лигах Китая и России

Россиянин отметил, что уровень мастерства китайских баскетболистов превзошел его ожидания

ТАСС, 16 ноября. Доморощенные игроки клубов Китайской баскетбольной ассоциации благодаря лимиту на легионеров получают больше шансов проявить себя, чем российские игроки, выступающие в Единой лиге ВТБ. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал разыгрывающий защитник китайского "Шаньси Лунгс" Алексей Швед.

Россиянин подписал контракт с "Шаньси Лунгс" в октябре, он провел за команду пять матчей. На счету Шведа в среднем 21 очко, 11,4 передачи и 3,8 подбора за игру.

"Честно, местные ребята превзошли мои ожидания, играют хорошо. Даже возьмем для примера "Шаньси". Молодые баскетболисты уверены в себе, не боятся атаковать, бросают, забивают, с характером, упорные. Лимит дает свой эффект, я это четко вижу. Ребята получают много шансов, могут ошибаться, получать опыт в конкурентной среде", - сказал Швед.

"Тут играют один иностранец и четыре китайских баскетболиста (одновременно в стартовой пятерке Китайской баскетбольной ассоциации - прим. ТАСС). У нас [в Единой лиге ВТБ] в первой четверти играет один россиянин, во второй могут появиться два в лучшем случае, а в третьей и четвертой на паркете в основном иностранцы, порой рубятся пять на пять. Что тут сказать? Лимит, когда на паркете обязательно должно было находиться два россиянина, реально помогал местным игрокам. Даже если не брать результаты сборной, на этом лимите выросло целое поколение сильных баскетболистов. Многие ребята до сих пор на ведущих ролях", - отметил он.

Шведу 34 года, защитник выступал в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В России игрок представлял московский ЦСКА и подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).