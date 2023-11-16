16 ноября, 11:35
Футбол в Германии

Мари-Луизе Эта стала первой женщиной - ассистентом главного тренера команды Бундеслиги

Клуб "Унион" объявил о назначении Эты на должность ассистента главного тренера

ТАСС, 16 ноября. Немецкий футбольный клуб "Унион" объявил о назначении на должность ассистента главного тренера победительницу женской Лиги чемпионов в качестве игрока Мари-Луизе Эту. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Ранее женщины не занимали этот пост в командах высшего дивизиона чемпионата Германии. В ноябре руководство берлинского клуба приняло решение уволить с должности главного тренера Урса Фишера - самого успешного наставника в истории клуба, который впервые вывел команду в Лигу чемпионов. Временно исполняющим обязанности главного тренера "Униона" был назначен Марко Гроте, ранее работавший в молодежной команде клуба. Его ассистентом назначили Эту, которая занимала аналогичный пост в команде академии.

Эте 32 года, она играла за "Вердер", "Клоппенбург", "Гамбург" и "Турбин Потсдам", в составе которого стала трехкратной чемпионкой Германии, двукратной обладательницей кубка страны и победительницей женской Лиги чемпионов. На ее счету также выступления за молодежные и юниорские сборные Германии разных возрастов. В 2008 году она выиграла чемпионат Европы среди игроков в возрасте до 17 лет, в 2010-м - чемпионат мира среди игроков в возрасте до 20 лет.

После завершения игровой карьеры Эта работала в юношеских командах "Вердера". В 2023 году она получила тренерскую лицензию Про и стала ассистентом Гроте в команде "Униона" среди игроков в возрасте до 19 лет. 

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