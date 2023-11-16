16 ноября, 11:42
Международная выставка-форум "Россия"

Чернышенко призвал активнее доносить до населения информацию о налоговом вычете за спорт

Со следующего года сумма налогового вычета а услуги в области физической культуры и спорта будет увеличена

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сумму налогового вычета за услуги в области физической культуры и спорта с 2024 года увеличат до 150 тыс. рублей, эту информацию необходимо активнее доносить до граждан в регионах. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В четверг под председательством Чернышенко состоялось совещание по развитию спорта в павильоне Координационного центра правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия". Участие в мероприятии также приняли заместители министра спорта Азат Кадыров и Алексей Морозов, а также заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергей Цветков.

"Необходимо активно продвигать информацию о применяемых налоговых льготах, - сказал Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба вице-премьера. - Регионам необходимо создать программы мотивации для организаций, присоединяющимся к программе вычета за физкультурно-оздоровительные услуги. Также прошу Минспорт предусмотреть поощрение регионов - лидеров по числу организаций, за занятия спортом в которых граждане могут получать налоговый вычет".

Также в ходе заседания были подведены итоги реализации закона о гармонизации спорта и образования. "По поручению президента ведется работа по гармонизации программ спортподготовки и дополнительных общеобразовательных программ в сфере физкультуры и спорта. Мы видим, что 100% школ, а это более 5 тыс. организаций, получили необходимые лицензии к установленному сроку. Более 11 тыс. спортивных объектов приведены в нормативное состояние и полностью подготовлены для занятий молодых спортсменов. Хочу поблагодарить все регионы за проделанную работу", - отметил вице-премьер.

Чернышенко поручил продолжить работу по всем рассмотренным вопросам, а также оперативно и адресно принимать необходимые меры поддержки.

Социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги граждане могут получать с 2022 года. Для этого требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень. Условия для включения - физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. 

Теги:
Чернышенко, Дмитрий НиколаевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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