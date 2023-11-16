16 ноября, 14:06
Футбол в России

Личка сообщил, что Фомин и Тюкавин должны принять участие в матче "Динамо" с 2Drots

Игра состоится 18 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин и нападающий Константин Тюкавин должны принять участие в предстоящем матче с клубом Медийной футбольной лиги 2Drots. Об этом журналистам рассказал главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

Товарищеский матч между "Динамо" и 2Drots состоится на "ВТБ-Арене" 18 ноября, начало в 17:30 мск.

"У нас в сборные уехали игроки из Южной Америки, а также израильтянин Эли Даса, кое-кто в молодежную сборную России. На тренировке сегодня принимали участие 11 игроков и три вратаря, плюс игроки из дубля, - сказал Личка. - Должны сыграть также Фомин, Тюкавин, [Сергей] Паршивлюк, Бителло. У нас впереди важная игра с ЦСКА, и товарищеская игра лучше тренировки. В воротах будет играть Антон Шунин".

Также за "Динамо" сыграет президент медийного клуба "Амкал" Герман Попков и бывший футболист бело-голубых Владимир Рыков. По словам Лички, приглашенные звезды медиафутбола в состав бело-голубых выйдут на поле на пять минут. "Сначала выйдет на поле основной состав", - подчеркнул главный тренер. Также Личка и наставник 2Drots Дмитрий Кузнецов ответили согласием на предложение выйти на поле на пять минут.

2Drots в нынешнем сезоне дошел до 1/32 финала "пути регионов" Фонбет - Кубка России. 

Теги:
Российский футбол
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