Авербух рассказал о планах по строительству ледового дворца в Симферополе

В четверг вице-чемпион Олимпийских игр стал амбассадором Крыма в области спорта

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух планирует построить большой ледовый дворец в Симферополе. Об этом Авербух рассказал ТАСС в кулуарах Международной выставки-форума "Россия" в Москве.

16 ноября на стенде Республики Крым Авербух был объявлен амбассадором региона в сфере физической культуры и спорта.

"Я узнал [о назначении амбассадором] непосредственно от министра спорта республики Ольги Торубаровой. Позвонили, сказали, что был проведен опрос, - сказал Авербух. - Я думаю, что все были достойны, и я думаю, что многие стали амбассадорами. Мне поступило предложение, конечно, я был за, потому что с Крымом связаны были последние пять лет моей жизни, практически в Крыму родилась школа "Наследие", которая сейчас насчитываем более 2 тыс. детей суммарно, она работает уже в других регионах. В Крыму за это время построены два ледовых центра, нужно сказать, что за все время крымской истории, в том числе советской и дороссийской, был лишь один ледовой центр. И то в торговом центре".

"Только мы за четыре года уже сделали два конкретных спортивных центра для спортивной подготовки, где ребята играют в хоккей, занимаются фигурным катанием. В планах, конечно, строительство большого, позволяющего принимать зрителей ледового дворца в Симферополе, еще одного катка в Керчи. Таким образом почти в каждой части Крыма будет возможность детям заниматься зимними видами спорта", - добавил Авербух.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.