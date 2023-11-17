"Оттава" обыграла "Детройт" в вынесенном матче НХЛ в Швеции. Тарасенко набрал два очка

Встреча завершилась со счетом 5:4 в овертайме

ТАСС, 17 ноября. "Оттава" обыграла "Детройт" в овертайме со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Стокгольме в рамках NHL Global Series.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэди Ткачук (6-я и 10-я минуты), Джейк Сандерсон (14), Джош Норрис (22) и Тим Штюцле (65). У проигравших отличились Лукас Рэймонд (30), Дэвид Перрон (35), Алекс Дебринкэт (37), Шейн Гостисбер (38).

Российский нападающий "Оттавы" Владимир Тарасенко сделал две результативные передачи. Теперь на счету форварда 13 очков (3+10) по системе "гол+пас" в текущем сезоне.

"Оттава" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, на счету команды 14 очков в 14 матчах. "Детройт" располагается на третьей строчке с 19 очками в 16 встречах. "Оттава" проведет следующий матч 18 ноября против "Миннесоты", "Детройт" 17 ноября встретится с "Торонто".

NHL Global Series - ежегодная серия матчей НХЛ, вынесенных за пределы Северной Америки. В 2023 году выставочные игры регулярного чемпионата принимает Швеция. Здесь намечены четыре встречи. В Стокгольме также пройдут игры "Торонто" - "Детройт" (17 ноября), "Миннесота" - "Оттава" (18 ноября) и "Торонто" - "Миннесота" (19 ноября). Ранее Швеция принимала матчи в рамках NHL Global Series в 2017 и 2019 годах, когда в Стокгольме играли "Колорадо" с "Оттавой" и "Тампа" с "Баффало".

Матчи в рамках Глобальной серии НХЛ проводятся c 2017 года, встречи состоялись в Швеции, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Германии и Австралии. В 2020 и 2021 годах серии были отменены из-за пандемии коронавируса. Клубы НХЛ впервые сыграли в Австралии в сентябре 2023 года, "Аризона" и "Лос-Анджелес" провели в Мельбурне два предсезонных выставочных матча.