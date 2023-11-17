17 ноября, 04:50
Сборные по футболу

Сборная Аргентины проиграла уругвайцам в матче квалификации чемпионата мира по футболу

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, защитник Николас Отаменди и полузащитник Алексис Макаллистер . EPA-EFE/ Luciano Gonzalez
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, защитник Николас Отаменди и полузащитник Алексис Макаллистер
© EPA-EFE/ Luciano Gonzalez

Команда Уругвая не обыгрывала аргентинцев в официальных матчах с 2013 года

ТАСС, 17 ноября. Сборная Аргентины со счетом 0:2 на своем поле уступила национальной команде Уругвая в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Матч прошел на стадионе "Бомбонера" в Буэнос-Айресе.

Забитыми мячами отметились Рональд Араухо (41-я минута) и Дарвин Нуньес (87). Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси провел на поле весь матч, но не смог отличиться результативными действиями. Уругвайцы впервые с 2013 года обыграли аргентинцев. 

Футболисты сборной Аргентины, действующие чемпионы мира, по прежнему занимают первое место в группе южноамериканского отбора, на счету команды 12 очков в 5 матчах. Сборная Уругвая идет второй с 10 очками в 5 встречах.

В других матчах игрового дня команда Колумбии дома обыграла сборную Бразилии (2:1), безголевыми ничьими завершились встречи сборной Венесуэлы с командой Эквадора и сборной Чили с командой Парагвая. 

Теги:
Месси, Лионель
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