Чайковская считает уникальной фигуристку Худайбердиеву

Елизавета Худайбердиева является одной из лучших, если не самой лучшей партнершей, подчеркнула главный тренер сборной России

САМАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, является уникальной спортсменкой. Такое мнение высказала главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская на пресс-конференции перед стартом этапа Гран-при России.

Чемпионы страны Худайбердиева и Базин примут участие в пятом этапе Гран-при России, который пройдет в Самаре с 17 по 19 ноября.

"Потрясающая пара, я их очень люблю. Девочка совершенно уникальная, одна из лучших, если не лучшая, - сказала Чайковская. - Вообще в танцах всегда ведущей была партнерша, и мы искали партнершу, на которую глаз хотел бы смотреть. Когда ты что-то ставишь для нее, она добавляет, развивает, приносит свое".