17 ноября, 14:17
Хоккей в России

Московский "Спартак" ближайшие домашние матчи в МХЛ проведет в Лужниках

В середине октября в администрации Ледового дворца "Сокольники" сообщили , что арена после глобальной реконструкции может принять матчи столичной команды

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты московского "Спартака" ближайшие четыре домашних матча Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) проведут на Малой спортивной арене "Лужники". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МХЛ.

В середине октября в администрации Ледового дворца "Сокольники" сообщили ТАСС, что арена после глобальной реконструкции может принять матчи красно-белых начиная с 24 ноября. Во дворце рассказали, что на данный момент его инфраструктура готова к тому, чтобы принять игры "Спартака".

"Спартак" направил письмо в лигу, что молодежная команда клуба в ноябре продолжит выступать на МСА "Лужники": против МХК "Динамо" (Санкт-Петербург) 24 и 25 ноября, а также против "СКА-1946" 28 и 29 ноября", - сообщили в МХЛ.

Первый домашний матч в декабре "Спартак" проведет 15-го числа против "СКА-Юниора".

В конце июля было объявлено о завершении реконструкции Ледового дворца в Сокольниках. В рамках реконструкции были демонтированы наземные конструкции с сохранением фундамента, и на этом месте было возведено новое спортсооружение, общая площадь обновленного здания составляет более 18,5 тыс. кв. м. Физкультурно-оздоровительный комплекс вмещает в том числе две ледовые арены и спортзал для подготовки хоккеистов. Одна из арен, где планируется проведение игр МХЛ, вмещает 1 300 человек, в связи с регламентными требованиями предполагается ее увеличение до 1 500 человек.

Красно-белые проводят домашние игры МХЛ на Малой спортивной арене "Лужники", где они выступают с 2021 года после того, как основная команда в том же году стала проводить матчи Континентальной хоккейной лиги на арене "Мегаспорт". Дворец в Лужниках ожидает глобальная реконструкция с целью проведения там домашних матчей "Спартака" в КХЛ. В Сокольниках молодежная команда "Спартака" выступала еще до реконструкции комплекса. 

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Хоккей в России
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