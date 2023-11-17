В WADA заявили, что отказ России от ежегодных выплат влияет на общий бюджет

Помимо России, взносы в WADA не поступили от Белоруссии, Грузии, Исландии и Монако

ТАСС, 17 ноября. Отказ России от ежегодных взносов во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) влияет на общий бюджет организации. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор WADA Оливье Ниггли.

Из 50 стран Европы (включая Израиль) взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 45 государств. Не поступили взносы от России ($1 267 023), Белоруссии ($46 032), Грузии ($15 841), Исландии ($13 443) и Монако ($13 443).

"Это влияет на общий вклад Европы, это значительная сумма, - сказал Ниггли. - Конец года уже близок, и очевидно, что ни Россия, ни Белоруссия не внесут взнос в этом году".

Россия заплатила взнос в бюджет WADA за прошлый год в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле 2021-го. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в декабре 2022 года сообщила ТАСС, что ежегодные взносы в WADA производятся не РУСАДА, а Министерством спорта РФ.

В конце октября в Париже состоялась IX сессия конференции сторон конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, на которой министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия готова продолжать выполнять свои международные обязательства по равнодолевому финансированию WADA. По словам главы спортивного ведомства, для этого нужна универсальная формула финансирования агентства на площадке единственного глобального механизма борьбы с допингом в спорте - конвенции ЮНЕСКО. Матыцин отметил, что Россия как крупнейший донор фонда для искоренения допинга в спорте готова продолжать наращивать свое участие в работе этого органа в интересах защиты чистого спорта во всем мире.