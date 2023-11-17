Английский футболист Джуд Беллингем выиграл награду Golden Boy

Приз вручается лучшему футболисту Европы в возрасте до 21 года

ТАСС, 17 ноября. Английский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Джуд Беллингем стал лауреатом ежегодной премии Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Об этом сообщила пресс-служба премии.

Беллингему 20 лет, летом 2023 года он перешел в "Реал". В составе команды игрок провел 14 матчей в различных турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 3 результативные передачи. Прошлый сезон англичанин провел в дортмундской "Боруссии", за которую сыграл в 42 матчах, забив 14 мячей и отдав 7 передач.

Премия Golden Boy была учреждена газетой Tuttosport в 2003 году, она ежегодно вручается футболисту в возрасте до 21 года, выступающему в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В 2022 году обладателем награды стал испанский полузащитник "Барселоны" Гави.