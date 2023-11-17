17 ноября, 18:54
Сборные по футболу

Сборная Албании во второй раз в истории отобралась на чемпионат Европы по футболу

Футболисты сборной Албании. EPA-EFE/ DUMITRU DORU
Футболисты сборной Албании
© EPA-EFE/ DUMITRU DORU

Албанцы занимают первое место и за тур до окончания стали недосягаемыми для команд Польши и Молдавии

ТАСС, 17 ноября. Футболисты сборной Албании со счетом 1:1 сыграли вничью с командой Молдавии в гостевом матче отборочного цикла чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Кишиневе.

У албанцев гол на 25-й минуте с пенальти забил нападающий Соколь Цикалеши, у молдаван отличился Владислав Бабогло (87).

Сборная Албании занимает первое место в турнирной таблице группы E, набрав 14 очков после 7 встреч. Команда гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы, поскольку стала недосягаемой для сборных Польши и Молдавии, которые занимает третье и четвертое места с 10 очками после 7 игр. Из группы выходят два лучших коллектива, до окончания отбора полякам и молдаванам осталось провести по одному матчу. На втором месте идут чехи с 11 баллами после 6 матчей.

Албанцы во второй раз в истории сыграют на чемпионате Европы, впервые команда приняла участие в турнире в 2016 году. Тогда сборная Албании заняла третье место в группе с командами Франции, Швейцарии и Румынии. Среди команд, занявших третье место в своих группах, албанцы стали последними и завершили турнир на групповой стадии.

Ранее участие в чемпионате Европы 2024 года обеспечили сборные Австрии, Бельгии, Португалии, Франции, Испании, Шотландии, Турции, Англии, Венгрии и Словакии. Команда Германии квалифицировалась на турнир на правах хозяйки. На континентальное первенство выходят по две лучшие команды каждой из десяти отборочных групп. Остальные три участника турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. 

Теги:
АлбанияМолдавия
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