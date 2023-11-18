"Торонто" обыграл "Детройт" в вынесенном матче НХЛ в Швеции. Самсонов отразил 27 бросков

Встреча завершилась со счетом 3:2

ТАСС, 18 ноября. "Детройт" уступил "Торонто" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Стокгольме в рамках Global Series.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Бертуцци (44-я минута), Вильям Нюландер (54), Джон Таварес (55). У проигравших отличились Даниэль Спронг (33) и Лукас Рэймонд (35). Российский вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил 27 бросков.

"Торонто" занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, на счету команды 20 очков в 16 матчах. "Детройт" располагается на четвертой строчке, набрав 19 очков в 17 играх. "Торонто" проведет следующий матч 19 ноября против "Миннесоты", "Детройт" 23 ноября встретится с "Нью-Джерси".

NHL Global Series - ежегодная серия матчей НХЛ, вынесенных за пределы Северной Америки. В 2023 году выставочные игры регулярного чемпионата принимает Швеция. Здесь намечены четыре встречи, одна из них состоялась 16 ноября - "Оттава" обыграла "Детройт" (5:4 ОТ). В Стокгольме также пройдут игры "Миннесота" - "Оттава" (18 ноября) и "Торонто" - "Миннесота" (19 ноября). Ранее Швеция принимала матчи в рамках NHL Global Series в 2017 и 2019 годах, когда в Стокгольме играли "Колорадо" с "Оттавой" и "Тампа" с "Баффало".

Матчи в рамках Глобальной серии НХЛ проводятся c 2017 года, встречи состоялись в Швеции, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Германии и Австралии. В 2020 и 2021 годах серии были отменены из-за пандемии коронавируса. Клубы НХЛ впервые сыграли в Австралии в сентябре 2023 года, "Аризона" и "Лос-Анджелес" провели в Мельбурне два предсезонных выставочных матча.