18 ноября, 08:08

В Запорожской области организовали турнир к 85-летию самбо

По словам губернатора Евгения Балицкого, региональная Федерация самбо в рамках партийного проекта "Единой России" "Za самбо" достигла больших результатов

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Турнир по самбо начался в Запорожской области, он приурочен к 85-летию создания этого вида спорта. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Сегодня в Запорожской области начался турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо и 85-летию со дня создания этого вида спорта", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что Федерация самбо Запорожской области в рамках партийного проекта "Единой России" "Za самбо" достигла больших результатов. "Самбо становится все более доступным для наших юных спортсменов, все больше детей открывают этот вид спорта для себя и уже показывают хорошие результаты", - пояснил он.

"Приветствую всех участников турнира! Спорт - это сила, это наше будущее, это молодость. Желаю справедливых побед, здоровья, успехов и воли к победе! Уверен в большом будущем наших спортсменов в этом виде спорта", - добавил губернатор.

19 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором в целях популяризации и развития самбо постановил установить День самбо и отмечать его 16 ноября. По информации Всероссийской федерации самбо, в общей сложности в занятия этим видом спорта вовлечены около 1 млн граждан РФ (спортсменов и участников проекта "Самбо в школу"). 

Теги:
Россия"Единая Россия"Балицкий, Евгений ВитальевичЗапорожская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация