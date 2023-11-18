В Запорожской области организовали турнир к 85-летию самбо

По словам губернатора Евгения Балицкого, региональная Федерация самбо в рамках партийного проекта "Единой России" "Za самбо" достигла больших результатов

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Турнир по самбо начался в Запорожской области, он приурочен к 85-летию создания этого вида спорта. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Сегодня в Запорожской области начался турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо и 85-летию со дня создания этого вида спорта", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что Федерация самбо Запорожской области в рамках партийного проекта "Единой России" "Za самбо" достигла больших результатов. "Самбо становится все более доступным для наших юных спортсменов, все больше детей открывают этот вид спорта для себя и уже показывают хорошие результаты", - пояснил он.

"Приветствую всех участников турнира! Спорт - это сила, это наше будущее, это молодость. Желаю справедливых побед, здоровья, успехов и воли к победе! Уверен в большом будущем наших спортсменов в этом виде спорта", - добавил губернатор.

19 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором в целях популяризации и развития самбо постановил установить День самбо и отмечать его 16 ноября. По информации Всероссийской федерации самбо, в общей сложности в занятия этим видом спорта вовлечены около 1 млн граждан РФ (спортсменов и участников проекта "Самбо в школу").