Гореева выиграла масс-старт на Кубке лиги клубного биатлона

Второй стала белоруска Анна Сола, третьей - соотечественница Гореевой россиянка Елизавета Каплина

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Гореева заняла первое место в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Гореева преодолела дистанцию за 34 минуты 14,4 секунды, допустив 2 промаха. Второе место заняла белоруска Анна Сола (отставание - 5,4 секунды; 2 промаха). Тройку призеров замкнула россиянка Елизавета Каплина (+14,3 секунды; 3).

Кубок Международной лиги клубного биатлона проходит 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем принимают участие биатлонисты России и Белоруссии. В воскресенье пройдут гонки преследования. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тыс. рублей, за третье - 250 тысяч рублей.

Учредителями Международной лиги клубного биатлона стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение соревнований, альтернативных турнирам под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Поскольку клубы не входят в IBU и Союз биатлонистов России, деятельность лиги не подпадает под их юрисдикцию.