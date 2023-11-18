18 ноября, 09:59
Международная выставка-форум "Россия"

Крупнейшие спортивные турниры Красноярского края представлены на выставке "Россия"

Презентация прошла в рамках дня Красноярского края на выставке

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Презентация главных спортивных событий Красноярского края была представлена на международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Презентация прошла в рамках дня Красноярского края на выставке. В ней приняли участие директор Центра спортивной подготовки сборных команд России Георгий Брюсов, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Наталья Ярыгина, вице-президент Федерации керлинга России Екатерина Галкина, олимпийский чемпион 1988 года по баскетболу Сергей Тараканов и другие.

"Красноярский край обладает уникальной инфраструктурой, которая работает на российский спорт. Многофункциональный комплекс "Сокол", который получал высокие отзывы от иностранных спортсменов и специалистов, шесть трасс, на которых можно проводить соревнования самого высокого уровня. В следующем году у нас пройдет Спартакиада сильнейших, мы проверили объекты, и видна их полная готовность уже сейчас. Конечно, изоляция не могла не сказаться на нашем спорте, но мы ждем серьезных результатов", - сказал Брюсов.

На презентации также были представлены Матч звезд Востока и Запада Ассоциации студенческого баскетбола и 35-й Кубок первого олимпийского чемпиона Красноярского края Ивана Ярыгина по вольной борьбе.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Красноярский крайМеждународная выставка-форум "Россия"
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