Резцова заявила, что довольна выступлением на Кубке Международной лиги клубного биатлона

Биатлонистка в субботу заняла 11-е место в масс-старте

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Двукратный призер Олимпийских игр россиянка Кристина Резцова осталась довольна своим выступлением в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске, хотя заняла 11-е место. Об этом биатлонистка рассказала ТАСС.

Масс-старт прошел в субботу, победу в нем одержала россиянка Анастасия Гореева, второй стала белоруска Анна Сола, тройку призеров замкнула еще одна представительница России Елизавета Каплина. В воскресенье состоится гонка преследования.

"Сегодня не думала о каких-то деньгах, о месте после финиша, думала о работе на трассе и своем состоянии, бежала, чтобы кайфануть, и я довольна своей гонкой. Этот сезон позже начался, рваный, были большие перерывы и восстановление тяжелее проходило", - сказала Резцова.

Собеседница агентства добавила, что шла по трассе с большим запасом, но на огневом рубеже у нее не получается работать так же уверенно, поскольку для нее это первая гонка и огневых работ еще не было. Она отметила, что планирует в этом сезоне бегать все старты, какие возможно.

Кубок Международной лиги клубного биатлона проходит 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем принимают участие биатлонисты России и Белоруссии. В воскресенье пройдут гонки преследования. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тыс. рублей, за третье - 250 тысяч рублей.