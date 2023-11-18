18 ноября, 11:21
Фигурное катание

Фигурист Гуменник выиграл короткую программу на этапе Гран-при России в Самаре

Вторым стал Роман Савосин, третьим - Алексей Ерохов

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Петр Гуменник лидирует после короткой программы на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Самаре.

Гуменник набрал 100,79 балла. Вторым стал Роман Савосин (94,66 балла), третьим - Алексей Ерохов (90,69). Гуменник является действующим победителем финала Гран-при России.

В воскресенье фигуристы продемонстрируют произвольные программы. Позже в субботу короткие программы представят женщины, дуэты покажут ритм-танец.

Следующий этап Гран-при пройдет в Москве (25-26 ноября). Финал серии пройдет с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске. Победителем первого этапа Гран-при стал действующий чемпион России Евгений Семененко, второй этап выиграл Матвей Ветлугин, третий - Дмитрий Алиев, четвертый - Владислав Дикиджи.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катание
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