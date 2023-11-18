Матыцин отметил роль Китая в защите интересов российского спорта на международной арене

Матыцин отметил, что китайцы отстаивают позицию выступления российских спортсменов только под национальным флагом

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Китай занимает принципиальную позицию по защите интересов российского спорта на международной арене, в том числе по допуску россиян на соревнования под флагом страны. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы члены одной большой спортивной семьи. Спорт является важной частью государственной политики, и мы благодарны, что Владимир Путин и Си Цзиньпин уделяют внимание спорту. Мы активно развиваем спорт высших достижений, мы все в ответе за наше общее дело", - сказал Матыцин.

"Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй является самым спортивным послом в РФ. Хочу отметить вашу принципиальную позицию по защите интересов России на международной арене. Отстаивание позиции выступления только под российским флагом", - добавил министр.

17 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. В рамках этих мероприятий с 14 по 20 декабря в Чанчуне прошли третьи зимние Российско-китайские игры, а с 21 по 27 мая в Чунцине состоялись девятые летние Российско-китайские игры. Также команды и сборные России и Китая провели ряд товарищеских встреч в различных видах спорта.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта нынешнего года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.