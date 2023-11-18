Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев проведет бой за первый профессиональный пояс IBA

Россиянин встретится 9 декабря в Дубае с трехкратным чемпионом мира среди любителей кубинцем Ласаро Альваресом

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев проведет 10-раундовый титульный поединок против трехкратного чемпиона мира среди любителей кубинца Ласаро Альвареса 9 декабря в рамках Всемирного боксерского форума в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA).

В этом поединке будет разыгран первый профессиональный титул IBA в весовой категории до 60 кг.

Еще один олимпийский чемпион россиянин Евгений Тищенко на этом же турнире встретится с немцем Леоном Хартом. Они поспорят за титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в новой весовой категории - bridgerweight ("вес Бриджера", до 101,6 кг). Бой будет состоять из 12 раундов.

Новая весовая категория bridgerweight (до 101,6 кг) была основана в целях увеличения разницы между первым тяжелым (до 90,71 кг) и супертяжелым весом (свыше 90,71 кг) и названа в честь шестилетнего американца Бриджера Уокера, спасшего свою младшую сестру от своры бродячих собак.

Батыргазиеву 25 лет, на профессиональном ринге он одержал 10 побед (7 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. На счету спортсмена титулы интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF), чемпиона Евразийского боксерского парламента, чемпиона Азии по версии WBA и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Россиянин занимает шестое место в рейтинге WBA. В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России. В послужном списке 32-летнего Альвареса 6 побед (3 нокаутом), ни одного поражения. В любителях он по три раза становился чемпионом мира (2011, 2013, 2015), Панамериканских игр (2011, 2015, 2019) и бронзовым призером Олимпийских игр (2012, 2016, 2020).

На счету 32-летнего Тищенко 12 побед (7 нокаутом) и 1 поражение. В активе Тищенко в профессиональном боксе пояса интернационального чемпиона Всемирного боксерского совета, интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и чемпиона Европы WBO в весе до 90,71 кг. В активе 35-летнего Харта 22 победы (13 нокаутом), 5 поражений, 1 ничья. В 2021 году он стал чемпионом Европы WBO, в прошлом поединке он не сумел завоевать титул чемпиона Европы, сведя вничью бой с французом Жан-Жаком Оливье.