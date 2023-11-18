Сайтиев считает, что в Красноярске нужно создать центр вольной борьбы

По мнению трехкратного олимпийского чемпиона, при наличии инфраструктуры и тренерско-педагогического состава в Красноярске остается приложить немного усилий для создания регионального центра

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Региональный центр вольной борьбы необходимо создать в Красноярске. Такое мнение высказал на дне Красноярского края на международной выставке-форуме "Россия" трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев.

"Очень актуально сегодня, в сложившейся ситуации, активизировать развитие регионального сегмента вольной борьбы. Для нашего вида спорта Красноярск исторически является международным центром развития борьбы, ориентированный именно на азиатскую часть. В нашем турнире участвовали борцы из 10 стран, из них 8 - азиатские. При наличии инфраструктуры, тренерско-педагогического состава в Красноярске остается совсем немного приложить усилий и сформировать региональный центр по вольной борьбе. Он будет востребован", - сообщил Сайтиев.

В Красноярском крае проходит турнир имени Ивана Ярыгина, который был учрежден в 1990 году. В Красноярске работал основатель первой школы борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке, заслуженный тренер СССР, России и Грузии Дмитрий Миндиашвили.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.