18 ноября, 16:27
КХЛ

"Торпедо" нанесло московскому "Динамо" третье поражение подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородской команды

ТАСС, 18 ноября. Нижегородское "Торпедо" обыграло московское "Динамо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алексей Кручинин (2-я минута), Богдан Конюшков (45), Василий Атанасов (60), у "Динамо" отличился Бреннан Менелл (40).

"Динамо" потерпело третье поражение подряд, ранее бело-голубые в гостях уступили московскому "Спартаку" (3:4 ОТ) и казанскому "Ак Барсу" (1:4).

"Торпедо" после 32 игр занимает четвертую строчку турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 40 очков. "Динамо" идет вторым с 45 очками после 32 встреч. В следующем матче "Торпедо" примет казахстанский "Барыс" 20 ноября, "Динамо" днем позднее дома сыграет с "Ак Барсом".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома со счетом 2:0 обыграл "Барыс", челябинский "Трактор" на своем льду переиграл екатеринбургский "Автомобилист" (4:2), китайский "Куньлунь Ред Стар" одержал домашнюю победу над новосибирской "Сибирью" (3:2 ОТ). Уфимский "Салават Юлаев" на выезде со счетом 1:0 обыграл "Ак Барс", череповецкая "Северсталь" дома обыграла подмосковный "Витязь" (6:2), московский ЦСКА на выезде был сильнее "Сочи" (3:1).

Петербургский СКА в гостях со счетом 2:1 обыграл ярославский "Локомотив". На последней секунде матча "Локомотив" забросил шайбу, однако взятие ворот было отменено из-за нарушения процедуры вбрасывания. 6 ноября СКА на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 2:3, петербургская команда пропустила за секунду до финальной сирены.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

33

21

2

0

1

2

7

124-88

49

2

Динамо М

32

16

4

1

1

2

8

95-73

45

3

Локомотив

31

18

1

0

1

1

10

80-64

40

4

Торпедо

32

17

2

0

1

1

11

94-74

40

5

СКА

31

16

1

1

0

0

13

92-71

36

6

ЦСКА

31

14

2

1

0

2

12

93-70

36

7

Северсталь

31

12

0

2

2

3

12

104-96

33

8

Динамо Мн

30

9

4

1

2

2

12

81-77

32

9

Сочи

31

10

1

2

0

2

18

84-119

28

10

Куньлунь РС

36

4

3

4

2

3

20

78-124

27

11

Витязь

33

7

2

2

2

2

18

65-113

26

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

33

17

3

1

2

2

8

103-82

46

2

Авангард

31

12

6

2

0

3

8

93-86

43

3

Лада

33

15

1

2

1

5

9

86-82

42

4

Ак Барс

32

14

5

0

0

2

11

92-75

40

5

Автомобилист

34

13

3

2

3

1

12

79-74

40

6

Салават Юлаев

32

18

1

0

0

1

12

87-64

39

7

Трактор

32

13

4

1

0

3

11

85-70

39

8

Сибирь

32

8

2

4

2

3

13

73-92

33

9

Нефтехимик

31

10

2

1

2

3

13

73-96

31

10

Амур

31

11

0

1

4

2

13

68-83

30

11

Барыс

33

5

1

3

2

5

17

72-99

25

12

Адмирал

29

4

2

1

4

2

16

59-88

20

  

Теги:
КХЛ
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