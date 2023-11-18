"Торпедо" нанесло московскому "Динамо" третье поражение подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородской команды

ТАСС, 18 ноября. Нижегородское "Торпедо" обыграло московское "Динамо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Алексей Кручинин (2-я минута), Богдан Конюшков (45), Василий Атанасов (60), у "Динамо" отличился Бреннан Менелл (40).

"Динамо" потерпело третье поражение подряд, ранее бело-голубые в гостях уступили московскому "Спартаку" (3:4 ОТ) и казанскому "Ак Барсу" (1:4).

"Торпедо" после 32 игр занимает четвертую строчку турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 40 очков. "Динамо" идет вторым с 45 очками после 32 встреч. В следующем матче "Торпедо" примет казахстанский "Барыс" 20 ноября, "Динамо" днем позднее дома сыграет с "Ак Барсом".

В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома со счетом 2:0 обыграл "Барыс", челябинский "Трактор" на своем льду переиграл екатеринбургский "Автомобилист" (4:2), китайский "Куньлунь Ред Стар" одержал домашнюю победу над новосибирской "Сибирью" (3:2 ОТ). Уфимский "Салават Юлаев" на выезде со счетом 1:0 обыграл "Ак Барс", череповецкая "Северсталь" дома обыграла подмосковный "Витязь" (6:2), московский ЦСКА на выезде был сильнее "Сочи" (3:1).

Петербургский СКА в гостях со счетом 2:1 обыграл ярославский "Локомотив". На последней секунде матча "Локомотив" забросил шайбу, однако взятие ворот было отменено из-за нарушения процедуры вбрасывания. 6 ноября СКА на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 2:3, петербургская команда пропустила за секунду до финальной сирены.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 33 21 2 0 1 2 7 124-88 49 2 Динамо М 32 16 4 1 1 2 8 95-73 45 3 Локомотив 31 18 1 0 1 1 10 80-64 40 4 Торпедо 32 17 2 0 1 1 11 94-74 40 5 СКА 31 16 1 1 0 0 13 92-71 36 6 ЦСКА 31 14 2 1 0 2 12 93-70 36 7 Северсталь 31 12 0 2 2 3 12 104-96 33 8 Динамо Мн 30 9 4 1 2 2 12 81-77 32 9 Сочи 31 10 1 2 0 2 18 84-119 28 10 Куньлунь РС 36 4 3 4 2 3 20 78-124 27 11 Витязь 33 7 2 2 2 2 18 65-113 26