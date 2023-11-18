"Торпедо" нанесло московскому "Динамо" третье поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 18 ноября. Нижегородское "Торпедо" обыграло московское "Динамо" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Алексей Кручинин (2-я минута), Богдан Конюшков (45), Василий Атанасов (60), у "Динамо" отличился Бреннан Менелл (40).
"Динамо" потерпело третье поражение подряд, ранее бело-голубые в гостях уступили московскому "Спартаку" (3:4 ОТ) и казанскому "Ак Барсу" (1:4).
"Торпедо" после 32 игр занимает четвертую строчку турнирной таблицы Западной конференции, команда набрала 40 очков. "Динамо" идет вторым с 45 очками после 32 встреч. В следующем матче "Торпедо" примет казахстанский "Барыс" 20 ноября, "Динамо" днем позднее дома сыграет с "Ак Барсом".
В других матчах игрового дня магнитогорский "Металлург" дома со счетом 2:0 обыграл "Барыс", челябинский "Трактор" на своем льду переиграл екатеринбургский "Автомобилист" (4:2), китайский "Куньлунь Ред Стар" одержал домашнюю победу над новосибирской "Сибирью" (3:2 ОТ). Уфимский "Салават Юлаев" на выезде со счетом 1:0 обыграл "Ак Барс", череповецкая "Северсталь" дома обыграла подмосковный "Витязь" (6:2), московский ЦСКА на выезде был сильнее "Сочи" (3:1).
Петербургский СКА в гостях со счетом 2:1 обыграл ярославский "Локомотив". На последней секунде матча "Локомотив" забросил шайбу, однако взятие ворот было отменено из-за нарушения процедуры вбрасывания. 6 ноября СКА на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 2:3, петербургская команда пропустила за секунду до финальной сирены.
1
Спартак
33
21
2
0
1
2
7
124-88
49
2
Динамо М
32
16
4
1
1
2
8
95-73
45
3
Локомотив
31
18
1
0
1
1
10
80-64
40
4
Торпедо
32
17
2
0
1
1
11
94-74
40
5
СКА
31
16
1
1
0
0
13
92-71
36
6
ЦСКА
31
14
2
1
0
2
12
93-70
36
7
Северсталь
31
12
0
2
2
3
12
104-96
33
8
Динамо Мн
30
9
4
1
2
2
12
81-77
32
9
Сочи
31
10
1
2
0
2
18
84-119
28
10
Куньлунь РС
36
4
3
4
2
3
20
78-124
27
11
Витязь
33
7
2
2
2
2
18
65-113
26
1
Металлург
33
17
3
1
2
2
8
103-82
46
2
Авангард
31
12
6
2
0
3
8
93-86
43
3
Лада
33
15
1
2
1
5
9
86-82
42
4
Ак Барс
32
14
5
0
0
2
11
92-75
40
5
Автомобилист
34
13
3
2
3
1
12
79-74
40
6
Салават Юлаев
32
18
1
0
0
1
12
87-64
39
7
Трактор
32
13
4
1
0
3
11
85-70
39
8
Сибирь
32
8
2
4
2
3
13
73-92
33
9
Нефтехимик
31
10
2
1
2
3
13
73-96
31
10
Амур
31
11
0
1
4
2
13
68-83
30
11
Барыс
33
5
1
3
2
5
17
72-99
25
12
Адмирал
29
4
2
1
4
2
16
59-88
20